Wanda Nara e Icardi, pace e niente divorzio? Mauro torna sui social e posta una foto con lei: «Ti amo»

No dai, davvero? Ancora? È quello che si sono chiesti un po' tutti quando Mauro Icardi ha riaperto il suo profilo Instagram (la cui chiusura nei giorni scorsi era sembrata una sentenza con il divorzio imminente da Wanda Nara) e indovinate un po'? Il nuovo via social è stato pubblicare una foto insieme alla moglie. I due sono abbracciati e la caption è eloquente: «Ti amo». Un segnale di pace? Adesso non ci scommette veramente più nessuno. La lite, l'amante, le chat, l'anello, Instagram: ora la storia ha smesso di appassionare quasi tutti.

Wanda Nara e Mauro Icardi, firmato il divorzio. Poi lei fa dietrofront: «Non ho niente, se non sono con lui»

Sta di fatto che l'attaccante del Paris Saint-Germain è rientrato in pompa magna sui social e nelle storie ha anche pubblicato un messaggio eloquente: «Abituati a vincere in silenzio mentre tutto il mondo pensa che stia perdendo». Quel che è certo è che, tra indiscrezioni, notizie di giornalisti esperti del settore vicini alla famiglia e indizi social, gli unici due che veramente hanno idea di cosa stia succedendo tra di loro sono Icardi e Wanda Nara. Il divorzio quindi è del tutto scongiurato? Forse, ma fino alla prossima puntata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Novembre 2021, 15:21

