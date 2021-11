Icardi choc, ha passato una notte con Eugenia Suarez: il cognato lo ha coperto

La telenovela Wanda-Icardi-Eugenia si arricchisce di altri particolari. Non accennano, infatti, a spegnersi i riflettori sulla vita sentimentale del bomber argentino in forze al Paris Saint Germain. L'intricata vicenda di amore e tradimenti con protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi, che sta appassionando tifosi e follower di tutto il mondo, diventa sempre più dettagliata e piccante. Questa volta, sembra che il calciatore abbia passato una notte in hotel con la bella Eugenia Suarez, coperto dal cognato Jakob Plessen. Ma «la China» ha rassicurato Wanda: «Ci sono stati solo baci tra noi».

Tutta la storia è stata ricostruita per filo e per segno dal programma tv argentino «Los angeles de la manana» con il lavoro della giornalista Yanina Latorre, che sembra essere molto informata sulla vicenda amorosa. Yanina, infatti, è un'amica di Wanda Nara e, proprio per questo, la giornalista riesce a ricostruire in modo accurato quanto riferito dalla diretta interessata.

Messo alle strette, Icardi avrebbe confermato i suoi incontri clandestini con Eugenia: «Il giorno in cui si è incontrato con 'la China' ha prenotato la stanza a nome del giocatore di polo Facundo Llorente», ha detto la conduttrice citando il calciatore. Ma non è l'unico colpo di scena, anzi. Secondo quanto raccontato, a coprire la scappatella sarebbe stato il cognato Jakob von Plessen, fidanzato di Zaira Nara, sorella di Wanda, dormendo in macchina per fornirgli un alibi.

È venuto fuori anche che Mauro avesse la febbre quella notte, e con Wanda si è giustificato dicendo di essere andato all'hotel solo per non piantare in asso la China. A sua moglie ha garantito di non essersi spinto oltre qualche bacio, solo per non deludere la Suarez.

Wanda ha scoperto tutto controllando il cellulare di Icardi, ma a quanto pare ha cercato conferme anche da Eugenia. L'ha chiamata al telefono chiedendo spiegazioni e la modella ha replicato: «La verità è questa, ero con tuo marito, ma stai tranquilla che ci sono stati solo baci. Abbiamo provato in un modo, poi in un altro, ma Mauro non ci è riuscito».

