Hugh Grosvenor, la "vita normale" del duca di Westminster (nonostante un patrimonio da oltre 10 miliardi di euro)

Hugh Grosvenor, duca di Westminster, si è sposato venerdì 7 giugno con la sua fidanzata Olivia Henson. Secono i media d'oltremanica, l'ormai ex scapolo d'oro (il suo patrimonio vale più di 10 miliardi di euro) è una delle cinque persone più ricche del Regno Unito e uno dei trentenni più abbienti del mondo. Nonostante questo, però, avrebbe deciso di non farsi "influenzare" troppo dal suo status ma di condurre una vita normale insieme alla moglie che, stando a quanto scrive il Daily Mail, avrebbe un patrimonio simile a quello del marito.

La "vita normale" di Hugh Grosvenor

Per la rivista Tatler, Hugh Grosvenor «non sarebbe disposto a lasciare che la sua ricchezza lo definisca. Infatti, ha trascorso gran parte dei suoi vent'anni a lavorare dietro alla scrivania di un'azienda finanziaria che si occupava di riciclaggio». Inoltre, come riporta il Daily Mail, il duca di Westminster avrebbe lavorato anche per Bio-Bean, un'azienda che trasforma i fondi di caffè usati in biocarburanti. Hugh è stato educato con "l'etica del lavoro" perché suo padre, il duca Gerald Grosvenor ha voluto crescere i suoi figli facendo capire loro cosa significhi faticare per arrivare ai propri obiettivi.

La "nuova era" di Olivia Henson

Sempre stando a quanto riporta Tatler, la neo sposa Olivia Henson avrebbe un pensiero molto affine a quello di Hugh Grosvenor per quanto riguarda il lavoro e la ricchezza, anche se, si dice abbia lasciato il lavoro in azienda per concentrarsi meglio su questa "nuova era" della sua vita. Hugh e Olivia si trasferiranno nel Cheshire, una regione a nord dell'Inghilterra che entrambi amano perché vanta moltissima vegetazione e natura. Jill Attenborough, CEO di The Country Trust, ha dichiarato al Telegraph: «Quella di trasferirsi lì non dev'essere stata una decisione sofferta da prendere, visto l'amore che Hugh e Olivia hanno per la campagna».

