Pranzo rovesciato addosso a una coppia in hotel. «Paghi 4000 euro a notte e sei servito da amatori». Taylor Mega: «Può succedere»

«Paghi 4000 euro a notte e sei servito da amatori». Sta facendo discutere un video caricato su Tiktok dove si vedono alcuni camerieri portare il pranzo a una coppia in hotel ma, inavvertitamente, glielo rovesciano addosso. L'episodio è accaduto in un noto albergo del Nord Italia, spesso meta di vip e seguito molto sui social. Con recensioni eccellenti per la qualità del servizio.

Pranzo rovesciato addosso alla coppia in hotel, il video

Nel filmato dell'utente @adriannicolaecopcea si vede una coppia sdraiata su un materasso fuori all'aperto, in mezzo alla neve. Un'atmosfera suggestiva e molto bella. Con il panorama delle montagne. Stanno aspettando che gli venga servito il pranzo su di un asse che sarà poggiato su due tronchi. Molto elegante e allo stesso tempo rustico. Ma c'è un problema. Purtroppo la tavola non viene appoggiata nel modo giusto e il pranzo cade rovinosamente.

Le polemiche

«Può capitare a tutti», interviene l'influencer Taylor Mega su quanto accaduto e condiviso sui social. I due camerieri, infatti, cercano di fare il possibile per evitare che gli ospiti si possano sentire a disagio. Un utente, però, scrive: "Allora non prenoto". Così interviene la stessa persona che ha caricato il video: "No, devi andarci. Ti consiglio assolutamente il posto".

