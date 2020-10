Hormoz Vasfi prima della causa a Sara Croce: c'era Taylor Mega nel suo passato

C'è anche Taylor Mega nel passato del milionario Hormoz Vasfi. Hormoz Vasfi, facoltoso uomo d'affari iraniano, è recentemente balzato agli onori della cronaca per via della causa milionaria intentata alla Bonas di “Avanti un altro” Sara Croce.

Sara Croce, che ha anche vestito i panni (ridotti) di Madre Natura in “Ciao Darwin”, è stata chiamata da Hormoz Vasfi, attraverso il suo avvocato, a rispondere di una cifra che va oltre il milione di euro "per aver allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d'affari”.

Nel passato dell'uomo d'affari però sembra esserci anche un'altra showgirl e influencer italiana, Taylor Mega. Taylor Mega e Hormoz Vasfi sono stati infatti sorpresi nell'estate 2019 da "Novella2000" durante una vacanza insieme in Sardegna. Vasfi, molto geloso della sua privacy, non sembra affatto contento della presenza dei paparazzi e, come spiegava la rivista, già qualche tempo prima era trapelata l'indiscrezione di un loro viaggio in Vietnam.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 22:21

