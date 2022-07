Heidi Klum, vacanze bollenti e fisico al top alla soglia dei 50 anni

Non bastavano le ondate di calore, a rendere ancora più bollente l'estate ci pensa anche Heidi Klum. La top model e stilista tedesca, 49 anni, dimostra di avere lo stesso fisico al top dell'inizio della sua carriera.

Leggi anche > Sara Croce, il magnate ex fidanzato rinuncia alla causa: le aveva chiesto un milione. «Regali, viaggi e abiti di lusso»

Heidi Klum sta passando le vacanze in compagnia del marito, Tom Kaulitz, 33enne chitarrista dei Tokio Hotel. La coppia aveva iniziato a frequentarsi nel 2018, per poi sposarsi nel febbraio 2019. E non sono mai stati così affiatati.

Lo dimostrano le tante attività svolte negli ultimi giorni, a cominciare dai duri allenamenti, che sono il primo segreto della forma perfetta di Heidi Klum alla soglia dei 50 anni. Tutto documentato su Instagram.

Heidi Klum e Tom Kaulitz amano anche fare lunghe passeggiate, a contatto con la natura. Tra paesaggi mozzafiato e simpatici amici bovini.

Il fisico di Heidi Klum, come testimoniano i post e le storie su Instagram, è perfetto come ai tempi di Victoria's Secret. Merito di una certa predisposizione genetica e del duro allenamento quotidiano, ma non solo. Uno dei principali segreti della modella e stilista tedesca è anche la dieta salutare.

Complice il caldo e la passione, Heidi Klum e suo marito non rinunciano nemmeno a prendere il sole praticamente nudi. Entrambi, evidentemente, si divertono nel provocare...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 22:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA