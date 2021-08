Heater Parisi e le idee no-vax: «I vaccinati sono super-diffusori», la replica di Burioni però la fa infuriare

Heather Parisi continua a espreimere le sue opinioni da no vax. La ballerina con un post su Twitter in cui uno studio dell'Oxford University Clinical Research Group afferma che i vaccinati sarebbero in realtà maggiori diffusori del virus. Una teoria non confermata da nessun esperto e studioso del virus che non è passata inosservata in rete.

La Parisi definisce coloro che si vaccinano contro il Covid "super-diffusori presintomatici", ma sul web si sono scatenate numerose polemiche, alcune molto aggressive, altre ironiche come quella del virologo Burioni che replica: «È bello scoprire di avere colleghe che sanno cantare e ballare molto bene». Le posizioni della Parisi sono note sul Covid, lei stessa ha più volte ribadito la sua convinzione che il vaccino non vada fatto.

È bello scoprire di avere colleghe che sanno cantare e ballare molto bene. pic.twitter.com/MwxxoGMlid — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) August 27, 2021

Nel tweet in questione afferma: «Un preprint paper by Oxford University Clinical Research Group pubblicato il 10 agosto su Lancet rileva che i vaccinati trasportano 251 (!!) volte il carico di virus Covid-19 nelle narici rispetto ai non vaccinati. In pratica sono super diffusori presintomatici» concludendo con l'hashtag #ConLaGaranziaperò. Si tratta però di una sua deduzione, tra l'altro errata, fatta leggendo lo studio. Molti utenti hanno fatti notare questa cosa rispondendo: "Non è quello che dice lo studio", "Ma sicura di aver capito bene?", "Sfrutti la tua visibilità per diffondere falsità", "Perché ti esponi al ridicolo in questo modo?".

Un preprint paper by Oxford University Clinical Research Group pubblicato il Aug10 in @TheLancet rileva che i VACCINATI trasportano 251 (!!) volte il carico di virus #COVID19 nelle narici rispetto ai non vaccinati

In pratica sono super-diffusori presintomatici #ConLaGaranziaperò — Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) August 27, 2021

La Parisi non ha gradito tutte le critiche e dopo le polemiche ha replicato con un altro tweet in cui dice che ormai il social è un luogo in cui attaccarsi per cose che non si sanno. Burioni ha però voluto replicare anche a questa frecciatina, sempre con ironia: «Era un complimento ma la collega l’ha preso male. Peccato. (Ah la maledizione!)».

Era un complimento ma la collega l’ha preso male. Peccato. (Ah la maledizione!) pic.twitter.com/GRsdcVQ7gu — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) August 27, 2021

