Pace fatta tra Harry e William, ma il motivo è una triste circostanza

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. I due principi che paredopo l'arrivo di Meghan Markle in famiglia probabilmente per la scelta di Harry di staccarsi dalla casa reale, avrebbero. Dopo mesi di tensioni pare che a farli riconciliare sia stata ladel papà dopo che è riusultato essere positivo al covid.Secondo fonti vicine a Buckingham Palace e raccolte dal sito di news ET, a riunirli sono stati anche i compleanni ravvicinati dei loro figli, in occasione dei quali si sono sentiti per farsi gli auguri. Resta un oceano di distanza tra di loro, visto che ormai Harry si è trasferito in California insieme alla moglie e ad Archie mentre William è rimasto a Londra. I due fratelli sono sempre stati molto legati, ma secondo i rumors il fatto che le rispettive consorti non si sono mai state molto simpatiche ha di conseguenza inasprito i rapporti anche tra i principi.Durante la malattia di Carlo però tra i due sarebbe tornata la pace: entrambi preoccupati per la salute del papà si sono sentiti ogni giorno con chat e videochiamate. Il compleanno del principe Louis il 23 aprile, quello della principessa Charlotte il 2 maggio e quello del piccolo Archie il 6, hanno offerto una nuova scusa per una serie di appuntamenti in chat tra fratelli.