Harry e William ai ferri corti, il retroscena: «Rifiutò incontro per fare pace. E l'intervista di Meghan...»

Si dice che tra gli ultimi desideri espressi della regina Elisabetta, ci fosse anche quello di vedere riconciliati i due eredi di Carlo, William e Harry. Ma oltre qualche scatto regalato ai fotografi, l'idillo tra gli ex rampolli della corona resta (per il momento) solo un ricordo. A gettare ulteriore benzina sul fuoco, un retroscena che racconta di un'incomprensione tra i due e un chiarimento mai avuto. Di mezzo, come spesso accaduto, anche Meghan Markle.

Il retroscena

Andando con ordine, l'incomprensione citata risale al 2019, ossia un anno prima della rinuncia formale di Harry e Meghan alla vita da reali. I Sussex, durante il loro tour del Sud Africa, erano stati intervistati dal presentatore Tom Bradby - scrive il Daily Mail - e le parole pronunciate non avevano fatto piacere a corte. «Come sto? Grazie per avermelo chiesto, perché non molte persone mi hanno chiesto se sto bene», aveva detto l'ex attrice di Suits, mostrandosi fragile e sul punto di scoppiare a piangere. Meghan aveva mostrato le prime grandi insofferenze del ruolo da duchessa, secondo lei, mai accettata dalla famiglia di suo marito.

Quando l'intervista, parte di un documentario di ITV, andò in onda, finì per oscurare il viaggio di William e Kate in Pakistan, proprio per i temi scottanti che erano stati trattati. Una brutta figura nei confronti dei cognati, resa ancora più imbarazzante dalle parole di Harry sul rapporto con William: «Siamo certamente su strade diverse in questo momento... Come fratelli, sai, hai belle giornate, brutte giornate».

La richiesta di spiegazioni di William

Le parole del principe Harry avevano scosso William, come un fulmine a ciel sereno. Tanto che l'erede al trono di Carlo aveva chiesto un confronto al fratello minore, proprio per chiarire a cosa si stesse riferendo. Inizialmente il duca di Sussex aveva acconsentito al faccia a faccia, salvo poi fare un dietrofront. Il motivo? William disse al suo fratello che avrebbe dovuto cancellare il documentario in programma, il che avrebbe significato riferirlo alla sua segretaria privata. Temendo che lo staff di William avrebbe potuto allertare la stampa, Harry si tirò indietro.

