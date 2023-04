Harry, William furioso per la mancata conferma del fratello all'incoronazione di Re Carlo III

di Redazione web

Il principe Harry non avrebbe mai risposto ufficialmente all'invito di Buckingham Palace per l'incoronazione di Re Carlo III che avverrà il prossimo 6 maggio. Proprio per questo motivo, secondo fonti vicine a Palazzo Reale, il principe William sarebbe furioso con il fratello che avrebbe mancato di rispetto alla sua famiglia.

La cerimonia è attesissima dai sudditi inglesi che non vedono l'ora di assistere a questo momento storico così importante per il Paese e non solo.

Le dichiarazioni delle fonti vicine alla Royal Family

Fonti molto vicine alla famiglia reale rivelano: «Il principe William è furioso con il fratello Harry per la mancata conferma all'invito a Palazzo il giorno dell'incoronazione di Re Carlo. Tale conferma sarebbe dovuta arrivare lo scorso 3 aprile e cioè più di un mese prima dell'importante cerimonia. I rapporti tra Harry e William non sono mai stati così ai ferri corti».

I due fratelli ormai, conducono due stili di vita completamente differenti: il Duca di Sussex vive stabilmente in California con Meghan Markle e i due figli, mentre William, futuro re, risiede a Buckingham Palace.

Rapporto insanabile

Molti esperti di corte pensano che ormai il rapporto che c'era prima tra William ed Harry sia insanabile. Ultimamente, infatti, sono accaduti molti fatti che hanno infastidito la famiglia reale, a cominciare dal documentario Netflix per finire all'autobiografia "Spare".

