Harry, ricordo speciale del Principe Filippo: cos’ha svelato nel documentario, il dettaglio privato

LOLNEWS.IT - La BBC ha mandato in onda il documentario sul Principe Filippo che ha visto la partecipazione dei membri più stretti della famiglia reale: le parole di Harry sono state dettate dalla nostalgia verso la figura del nonno e dall’ammirazione per il legame incredibile con Elisabetta Il duca di Sussex ha così voluto sottolineare – da nipote – quanto sia stato bello l’esempio ricevuto da una coppia così unita: “Loro due insieme erano semplicemente la coppia più adorabile" ha confessato ricordando che sin da ragazzini hanno messo la loro vita al servizio del paese. “Conoscendo la sua (di Filippo) sfacciataggine e sapendo quanto fossero innamorati, per me è un legame incredibile”. Un dolce pensiero va alla nonna: “So quanto fosse incredibilmente forte con lui, ma so anche che starà bene senza di lui”.

(Foto: Kikapress – Music: “Memories” from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 13:39

