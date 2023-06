Harry, Re Carlo e il regalo inaspettato per Lilibet. Pace fatta tra padre e figlio?

di Redazione web

Harry è tornato a Londra per testimoniare nel processo contro il Daily Mirror e in molti si sono chiesti dove avrebbe alloggiato e se avesse incontrato la famiglia reale durante la sua permanenza a Londra. Il principe di Sussex sarebbe dovuto intervenire davanti al giudice lunedì 5 giugno, ma ha ritardato a causa del secondo compleanno della figlia Lilibet, festeggiato insieme alla moglie Meghan Markle e il primogenito Archie nella loro casa a Montecito (California), in una festa tipicamente americana.

Re Carlo ha deciso, inaspettatamente, di fare anche lui un regalo alla nipotina, settima in linea di successione al trono del Regno Unito.

Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Il regalo ecologico di Re Carlo per la principessa Lilibet

Re Carlo III ha deciso di fare un passo in avanti verso suo figlio, il principe Harry. Ha fatto commissionare, infatti, un regalo molto speciale per sua nipote, Lilibet, che il 4 giugno ha compiuto due anni.

Il Re d'Inghilterra ha commissionato una casetta di legno simile alle casette in cui la regina Elisabetta e la principessa Margherita (sua sorella) giocavano quando erano bambine.

Un regalo molto dolce e pensato, affinché la piccola si ricordi delle sue radici reali inglesi.

Il principe Harry lascia il Regno Unito dopo 28 ore

Erano in molti a sperare che il principe Harry potesse avere un incontro con Re Carlo III, suo padre. Eppure, questo non è accaduto perché il principe ha deciso di volare via dopo solo 28 ore dall'arrivo. Re Carlo ha avuto molti impegni a corte che gli hanno impedito di incontrare suo figlio, alcuni di questi erano già organizzati, come la sua visita in Romania, altri dell'ultimo minuto.

Harry ha deciso, ancora una volta, di ridurre al minimo il tempo passato lontano dalla sua famiglia in California e tornare al più presto dai suoi figli che lo aspettano.

Il regalo di nonno Carlo riuscirà a calmare la tensione con il figlio Harry?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 10:03

