Harry perquisito prima dell'incoronazione? «Cercheranno un filo». Il gesto di Re Carlo potrebbe far discutere

Il 6 maggio 2023 ci sarà l'incoronazione di Re Carlo e a oggi non ci sono conferme sulla partecipazione di Harry e Meghan Markle. La notizia continua a essere dibattuta, sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito.

David Emanuel, ex stilista della principessa Diana, durante la trasmissione GBNews di Dan Wooton The Clashha, affermato che prima dell'incoronazione di Re Carlo, il Duca di Sussex, Harry, dovrebbe essere perquisito per evitare che possa condividere le registrazioni con Netflix o altre società con cui è sotto contratto, e nascondere qualche filo con microfono sotto ai vestiti.

Durante il dibattito su GBNews, Charlotte Griffiths ha detto che la conversazione tra Harry e la famiglia potrebbe concentrarsi soltanto su cose leggere, come il tempo e nulla più, a causa delle preoccupazioni che lui e Meghan possano condividere informazioni private. D'altronde, dopo la docuserie e l'autobiografia di Harry, i dubbi sarebbero più che leciti.

