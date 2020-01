Giovedì 16 Gennaio 2020, 18:05

Primadopo . Sebbene lui e la moglie Meghan Markle abbiano annunciato di voler essere indipendenti dalla casa reale, restano ancora dei compiti da svolgere per il principe prima dell'addio definitivo. Harry, patrono della, ha partecipato alla presentazione della Rugby League World Cup 2021.L'evento ha richiamato a Londra i rappresentanti delle 21 nazioni coinvolte nel torneo, con tanto di partitella dimostrativa con alcuni bambini e lo stesso Harry in campo. È stato inoltre precisato che il secondogenito di Carlo e Diana resterà nel Regno anche la settimana prossima per altri impegni, a conferma che il passo indietro dai doveri reali - come chiesto dalla coppia - sarà solo parziale, col mantenimento di una serie di ruoli e di impegni part time.A seguire Harry si ricongiungerà con Meghan e il piccolo Archie, che sono già a Vancouver, in Canada. Un Paese in cui i Sussex sono più popolari in media rispetto alla monarchia (oltre il 70% delle simpatie a Harry, il 60 a Meghan), ma da dove rimbalza un editoriale del giornale The Globe and Mail di Toronto che sollecita il premier Justin Trudeau a dire «no» a un trasloco a lungo termine dei duchi: per «mantenere le distanze» dalla famiglia reale e tutelare «gli equilibri» con il Canada, «nazione indipendente» che fa parte della corona, non certo del Regno Unito.