Harry e Meghan, vita da star: avvistati a un evento afroamericano con la mamma Doria. I dubbi sul ritorno a Londra

di Redazione web

Harry e Meghan, gelo reale: «Lei nega la visita dei nipoti, lui si sente libero. Kate e William mediano». L'eredità del Duca

Cosa hanno fatto Harry e Meghan

Harry e Meghan sui social avevano fatto sapere ai loro fan che avrebbero preso parte all'evento organizzato dalla galleria d'arte che, stando a quanto si legge, «vanterebbe una delle più vaste e varie raccolte di arte, manufatti e documenti afroamericani». Come al solito, si sono mostrati molto affabili e disponibili con i presenti e sono anche intervenuti per esprimersi in merito all'importanza dell'arte nella storia dell'umanità. Nel resoconto social pubblicato pubblicato nei profili della galleria The Kinsey Collection si legge: «Il gruppo di presenti ha discusso della storia e del significato dell'arte afroamericana e di come varie comunità possano lavorare insieme per preservare tutta una serie di valori che fanno da sempre parte della cultura». Con Harry e Meghan c'era anche mamma Doria Ragland che si è lasciata immortalare con Tina Knowles, la mamma di Beyoncé.

Il viaggio a Londra

Il principe Harry è atteso a Londra il mese prossimo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA