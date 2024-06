Harry e Meghan, la villa segreta che custodisce il loro amore e il doloroso sfratto da Frogmore. Le case dei Sussex

di Cecilia Legardi

Il principe Harry, 39 anni, e la moglie, la Duchessa di Sussex, Meghan Markle, 42 anni, hanno vissuto in numerose residenze (ufficiali e non). È emerso recentemente che la coppia possedeva anche una villa da 2,5 milioni di sterline (circa 3 milioni di euro) nel Regno Unito: spaziosa, funzionale e non distante dalle altre proprietà della famiglia reale.

Le residenze dei Sussex e l'amato rifugio d'amore nell'Oxfordshire

Quando si sono conosciuti Markle si è trasferita da Harry nel suo appartamento da scapolo. Poi hanno vissuto per un periodo a Los Angeles, nella casa di Tyler Perry. Oggi, dopo gli anni nel Regno Unito, hanno definitivamente acquistato la loro villa californiana, protagonista delle scene della docuserie Netflix che li vede protagonisti.

Ma tra tutte le dimore, una più delle altre ha contenuto il loro amore subito dopo il matrimonio, quando aspettavano che i lavori di ristrutturazione al Frogmore Cottage venissero completati. La coppia, spiegano alcune fonti al Mirror, ha vissuto in una proprietà collocata nell'Oxfordshire.

Harry e Meghan, come spiega il tabloid britannico, adoravano questo luogo: «Amavano portare a spasso i cani lì e intrattenere i loro amici in completa solitudine».

Perché hanno lasciato la villa "segreta"

I Sussex, pur amando quel luogo, sono stati costretti a lasciare quella dimora. Harry nel suo libro di memorie Spare (Il Minore) ha parlato di un elicottero che volava costantemente sul loro tetto e delle telecamere molto invadenti puntate verso le finestre.

Cacciati da Frogmore

Non appena Frogmore fu pronto, i due coniugi si trasferirono lì. Poi i problemi con la famiglia reale e lo "sfratto". «Questa sarebbe stata la mia residenza per sempre – ha scritto Harry nel suo libro di memorie – Invece, si è rivelata solo un'altra breve sosta». L'esperto reale Tom Quinn aveva rivelato che «Harry era furioso e in lacrime per essere stato sfrattato da Frogmore, sentiva che suo padre non aveva il diritto di farlo e che si trattava di un atto puramente vendicativo. Avrebbero dovuto sapere che smettere di lavorare come reali avrebbe significato essere privati della residenza», conclude Quinn.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 18:32

