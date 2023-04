Harry e Meghan, nemmeno il vicino di casa (famoso) li sopporta più: «Andate a f***o»

di Redazione web

Harry e Meghan non li sopporta più nessuno, nemmeno il loro vicino di casa, la rockstar John Lydon, voce dei Sex Pistols, band inglese che ha fatto la storia del genere punk rock (e che ha scritto il celeberrimo brano "God Save the Queen"). I Duchi di Sussex e il musicista abitano molto vicini a Malibu, Los Angeles, dove si sono trasferiti qualche tempo fa dopo avere lasciato la famiglia reale. Lydon, in una recente intervista rilasciata al Telegraph non ha utilizzato mezzi termini nei confronti di Harry e Meghan.

Le dichiarazioni di John Lydon

John Lydon, musicista dei Sex Pistols è nato a Londra ma vive da ormai trent'anni in California. In un'intervista ha espresso il proprio parere in merito a Harry e Meghan, la coppia che, negli ultimi tempi, sta facendo discutere il mondo intero. La rockstar ha detto: «Vorrebbero "essere normali" e non avere tutti i riflettori puntati ma si dimenticano che prima abitavano a Buckingham Palace. Andate a f****** . Vuoi passare inosservato? Allora stai zitto e non attirare l'attenzione». Inoltre, Lydon ha espresso il proprio parere anche sul libr "Spare": «Secondo me è stata una grande mancanza di rispetto nei confronti della sua famiglia e dei suoi amici».

Harry e Meghan sono stati al centro dell'attenzione per diverse settimane anche per il fatto che non avessero confermato subito la loro presenza all'incoronazione di Re Carlo III che avverrà a Londra il prossimo 6 maggio. All'evento storico sarà presente solamente il principe Harry: Meghan Markle ha deciso che rimarrà negli Stati Uniti con i suoi bambini.

