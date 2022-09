Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna: tre giorni di eventi benefici. Ecco cosa faranno

Si prospetta un settembre ricco di impegni per il principe Harry e sua moglie Meghan Markle. Il Duca e la Duchessa di Sussex torneranno in Gran Bretagna la prossima settimana, per portare avanti le loro tante iniziative benefiche. Un tour all'insegna della beneficenza che, secondo quanto riportato da un loro portavoce, li porterà non solo nel Regno Unito, ma anche in Germania.

Il ritorno a casa

Per Harry e Meghan sarà il primo ritorno nel Regno Unito da quando si sono svolte le celebrazioni del Queen's Jubilee, il giubileo di platino in onore dei 70 anni di regno della regina Elisabetta. Il principino e sua moglie, in quell'occasione, hanno partecipato al ringraziamento ufficiale dedicato alla monarca che si svolse nella Cattedrale di St. Paul. Per loro quella è stata la prima apparizione ufficiale insieme ad altri membri della famiglia reale dal 2020, ovvero da quando i due si sono dimessi da membri della corona inglese e si sono trasferiti in California.

Il ricordo di Lady D.

La loro visita arriva a pochi giorni dal 25esimo anniversario della morte della madre di Harry, la principessa Diana, e a una settimana dopo la controversa intervista di Meghan a The Cut in cui annuncia di poter rivelare segreti scottanti sulla famiglia reale. Harry e Meghan, secondo quanto riferito dai tabloid inglesi, dovrebbero partecipare a tre eventi in tre giorni.

Gli eventi di Harry e Meghan





Martedì 6 settembre, invece, prenderanno parte all'Invictus Games Düsseldorf 2023 One Year to Go. Harry e Meghan, il giorno successivo si sposteranno in Germania per celebrare gli Invictus Games che si terranno un anno esatto dopo a Dusseldorf.

Giovedì 8 settembre, invece, faranno ritorno nel Regno Unito e prenderanno parte ai WellChild Awards. L'evento, che si terrà a Londra, mira a «celebrare le qualità ispiratrici dei bambini e dei giovani gravemente malati del Regno Unito, insieme a coloro che fanno quel qualcosa in più per fare la differenza nelle loro vite». Harry è il patron dell'ente di beneficenza e in passato aveva affermato: «Come tanti, il mio spirito è costantemente rinnovato dalla forza d'animo della comunità WellChild. Questi bambini e i loro genitori non smettono mai di stupirmi e ispirarmi, e apprezzo ogni opportunità che ho per entrare in contatto con loro. Ogni anno, non vedo l'ora di onorare gli incredibili destinatari dei WellChild Awards e incoraggio tutti nel Regno Unito a partecipare alle prossime edizioni».

