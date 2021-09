Harry e Meghan sul Time, schiaffo alla povertà: quanto valgono i gioielli della Markle

LOLNews.it - Il Daily Mail ha fatto i conti in tasca ai duchi del Sussex e all’ormai già iconico servizio fotografico sul TIME. Le foto scattate da Pari Dukovic nella villa di Montecito mostrano Meghan spiccare in bianco oscurando suo marito: l’empowerment femminile a favore del quale i Sussex si stanno spendendo sembra essere rispettato in pieno. Tuttavia Meghan è stata criticata per aver indossato 450mila euro in gioielli per la cover del TIME. L’orologio Cartier di Diana vale 23mila sterline, gli orecchini 3mila, un braccialetto regalatole da Harry quasi 7mila: a questi si aggiunga l’anello di fidanzamento che il Principe le ha donato per chiederle la mano che vale 350mila dollari. Che l’immagine di donna inarrivabile stia rovinando la reputazione di Harry? Nei sondaggi i Sussex non sono mai stati così impopolari (Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 11:29

