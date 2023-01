Harry e Meghan, l'ex tata del figlio racconta com'è stato lavorare per loro: le rivelazioni inaspettate

Lorren Khumalo, un'infermiera pediatrica, è la donna assunta dai Sussex per prendersi cura del loro primogenito Archie durante il primo anno di vita. In una recente intervista durante un episodio di The Breakfast Club con Zenzele Ndebele, Lorren ha ricordato il giorno in cui ha incontrato Harry e Meghan per la prima volta.

Al colloquio, tenutosi al Frogmore Cottage, Harry l'ha accolta in modo informale e Lorren si è sentita rilassata. I due sono stati descritti come 'genitori davvero pratici', che si prendevano cura del loro bambino appena svegli e che andavano a fare una passeggiata mattutina. Lavorare per loro non è come in tanti potrebbero pensare, anzi: visto i recenti attacchi alla Famiglia Reale Inglese, da parte dei Duchi del Sussex ci si aspetterebbe una certa "severità". Stando però alle parole della tata non sarebbe affatto così.

