Harry e Meghan, ennesimo smacco alla regina. La sovrana furiosa, ecco cosa è successo

Manca meno di un mese alla 'Megxit', l'uscita ufficiale del principe Harry e di Meghan Markle dalla famiglia reale britannica. La sensazione, tuttavia, è che l'attesa possa diventare sempre più lunga e piena di criticità. Il duca di Sussex e sua moglie, infatti, hanno commesso l'ennesimo sbargo nei confronti della nonna di Harry, la regina Elisabetta.

Leggi anche > La Regina Elisabetta vuole rivedere Harry? Il gesto della nonna per il nipote

Se i precedenti, indubbiamente, non fanno pensare che corra buon sangue tra Meghan Markle e la regina, anche l'ultimo gesto dei duchi di Sussex sembra aver fatto infuriare la sovrana britannica. Il prossimo 9 marzo, infatti, si celebrerà la Giornata del Commonwealth e anche Harry e Meghan, come tutti i reali britannici, saranno chiamati a partecipare. La coppia ha risposto presente, come d'altronde aveva esplicitamente richiesto la regina Elisabetta, ma ha deciso di riservare l'ennesimo dispiacere alla nonna di Harry.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 22:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA