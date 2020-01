Harry e Meghan protetti dalle "giubbe rosse": il Canada coprirà tutti i costi

Per il Canada si tratta anche di assumersi almeno la metà dei costi per la sicurezza, che arrivano ad un totale di un milione di sterline l'anno. La spesa potrebbe però non piacere ai contribuenti canadesi, con ricadute negative per l'immagine della monarchia britannica. La Regina, va ricordato, è il capo di stato canadese. Secondo la legge britannica, Harry e la sua famiglia devono essere protetti da Scotland Yard. Durante le sei settimane di vacanza dei Duchi di Sussex in Canada sono serviti più di 10 agenti per garantire la loro protezione, in collaborazione con la polizia canadese. Anche se verrà organizzato un nuovo servizio di protezione in Canada, è possibile che rimangano a fianco dei duchi agenti di Scotland Yard.