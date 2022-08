Harry e Meghan, i problemi con la famiglia svelati in un podcast. E spunta una frecciatina crudele

LOLNEWS.IT - Chi aveva messo in dubbio la volontà dei Sussex di onorare gli impegni con Spotify deve ricredersi: Meghan Markle ha debuttato con il podcast Archetypes e nel primo episodio ha chiamato la sua amica di vecchia data Serena Williams per parlare di ambizione femminile. L’ex attrice di Suits non ha mancato, tra un aneddoto personale e una riflessione sulle difficoltà che riscontrano ancora oggi le donne nel riuscire a coniugare famiglia e lavoro, di tirare qualche frecciatina alla Royal Family. Ecco cos'ha rivelato.

(Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Agosto 2022, 12:27

