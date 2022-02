I fan di Harry e Meghan furiosi: «Quanta ipocrisia! per il principe Andrea nessuna bufera mediatica»

I fan reali amano il principe Harry e Meghan Markle. E in tanti li stanno difendendo a spada tratta sottolineando l'ipocrisia dei trattamenti ricevuti da loro e dal principe Andrea. La coppia reale è stata distrutta mediaticamente, e non solo, dal pubblico, dai media, ma soprattutto dalla stessa famiglia reale. Mentre Andrea, dopo aver raggiunto l'accordo milionario con Virginia Giuffre, non sta ricevendo nel Regno Unito lo stesso tipo di trattamento.

Leggi anche > Australia choc, squalo di 4 metri divora un uomo. I testimoni: «Scena horror»

Il figlio della regina, accusato di aver abusato sessualmente di Giuffre, vittima di Jeffrey Epstein, quando era minorenne, ha confermato l'accordo in una dichiarazione, in cui ha anche affermato di essersi pentito della sua associazione con il defunto pedofilo.

Alla luce dell'accordo, che si dice arrivi a 12 milioni di sterline, più di 14 milioni di euro, molti hanno colto l'occasione per sottolineare l'ipocrisia nel trattamento del duca e della duchessa del Sussex, che hanno annunciato che si sarebbero dimessi dai loro doveri di membri della famiglia reale nel gennaio 2020 e che da allora si sono trasferiti in California.

Sui social gli inglesi si sono schierati dalla parte della coppia distrutta a livello mediatico. Un utente ha scritto: «Sto ancora aspettando che i media diano al principe Andrew lo stesso trattamento che hanno dato a Meghan e Harry».



«Perché le notizie su Andrew sono molto meno feroci di qualsiasi altra cosa su Harry e Meghan? Voglio dire, secondo la stampa, nominare la loro figlia Lilibet ha sconvolto molto di più la regina di questa orrenda debacle di suo figlio?», ha twittato qualcun altro.

Harry e Meghan hanno parlato a lungo del modo in cui sarebbero stati trattati dai membri della famiglia reale e dai media mentre vivevano nel Regno Unito durante un'intervista rivelatrice con Oprah Winfrey nel marzo dello scorso anno. All'epoca, Meghan disse che la sua vita come reale era «quasi insopportabile» e che lottava con pensieri suicidi, ma non riceveva aiuto per la salute mentale nonostante le sue richieste.



Il principe Andrea ha negato le accuse contro di lui e ha affermato di non aver mai incontrato la signora Giuffre, nonostante una fotografia che presumibilmente mostrasse lui e la signora Giuffre a casa di Ghislaine Maxwell. Ma per far tacere tutto ha sborsato la cifra da capogiro di 12 milioni di sterline e in Inghilterra tutto sembra sia meno importante del «tradimento» di Harry e Meghan...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA