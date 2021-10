Harry e Meghan, il nome Archie nella top ten dei preferiti. Il più popolare resta George

Il nome del piccolo Archie, figlio del principe Il principe Harry e Meghan Markle, è entrato per la prima volta nella top ten dei nomi maschili preferiti in Inghilterra e Galles. Archie sostituisce nella classifica Charles, mentre George, stando ai dati dell'Office for National Statistics (ONS), rimane il nome più popolare associato alla famiglia reale.

Archie vola in classifica: entra nella top ten dei preferiti

Il nome del cugino Archie ha visto recentemente un'impennata di popolarità, salendo di 10 posti, dal diciannovesimo al nono e sostituendo appunto Charlie, che scivola per la volta fuori dalla top ten e si attesta in dodicesima posizione. Sono stati infatti registrati, come spiega il “Daily Eco”, 2.944 bambini di nome Archie nel 2020, rispetto ai 2.544 del 2019, mentre quelli chiamati Charlie sono stati 2.810 nel 2020, con un calo di 3.355 sul dato dell’anno precedente.

George è stato tra i primi 10 nomi maschili più popolari dal 2013. Il principino è nato in quell’anno e da allora ha scalato la classifica, passando dal decimo posto al secondo. Charlotte, un pilastro della top 100 dagli anni '70 e figlia di mezzo di William e Kate, è stato il ventesimo nome femminile più popolare in Inghilterra e Galles nel 2020, in calo dalla diciannovesima posizione nel 2019 e dalla diciottesima del 2018. Il nome del figlio più giovane di Cambridge, Louis, si è classificato cinquantaduesimo nel 2020, con un aumento di un posto rispetto all'anno precedente e di 17 posizioni dal 2010.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 17:20

