Harry e Meghan Markle, ultimi impegni da reali nel Regno Unito

Manca poco più di un mese all'uscita 'ufficiale' di Harry e Meghan Markle dalla famiglia reale britannica. La già ribattezzata 'Megxit' è infatti prevista per il prossimo 31 marzo e i duchi di Sussex sono tornati per la prima volta nel Regno Unito dal clamoroso e controverso annuncio.

Leggi anche > Serena Enardu con la mascherina per il Coronavirus. Fan in rivolta: «Non serve a nulla, fai allarmismo!»​

La prima tappa del principe Harry è stata la città di Edimburgo, dove il secondogenito di Carlo e Diana ha organizzato un evento del suo progetto Travalyst, incentrato sul turismo sostenibile e che vede la partecipazioni di veri e propri colossi come Booking, Tripadvisor, Skyscanner e Visa. Nella capitale scozzese, da oggi, si terranno varie conferenze in cui il duca di Sussex illustrerà dei progetti per rendere i viaggi sempre più ecosostenibili. Lo riporta l'Independent.

C'è chi vede una notevole contraddizione tra i progetti di Harry e le azioni concrete, visto anche l'utilizzo copioso di voli privati. Il diretto interessato, però, si era già difeso così: «Ho passato il 99% della mia vita usando voli di linea, ma ci sono alcune occasioni in cui ho bisogno di assicurarmi che la mia famiglia sia al sicuro e non corra alcun rischio».

Un portavoce di Travalyst, nelle ultime ore, ha anticipato così gli eventi di Edimburgo: «Abbiamo l'ambizione di trasformare i viaggi in modo da creare un impatto positivo sui luoghi e sugli abitanti delle destinazioni dei turisti».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA