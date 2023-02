Harry, Meghan Markle sconvolta: la presa in giro di South Park non fa dormire la Duchessa. Pronta l'azione legale

di Redazione web

Meghan Markle e il principe Harry non avrebbero proprio accettato la parodia riservata loro dal cartone animato South Park. I creatori della serie statunitense hanno pensato bene di dedicare un intero episodio ai Duchi di Sussex e alle loro ultime "mosse mediatiche" come ad esempio il documentario su Netflix o il romanzo autobiografico "Spare". Secondo fonti vicine alle coppia, Meghan e Harry avrebbero addirittura consultato i propri avvocati per capire se sia il caso di intentare una causa legale.

L'episodio di South Park

L'episodio di South Park dedicato al principe Harry e a Meghan Markle si intitola "The Worldwide Privacy Tour" e racconta di come la coppia, stanca della troppa ed eccessiva attenzione mediatica, si rifugi proprio nella cittadina di South Park. Qui, Harry e Meghan intraprendono un tour per chiedere di rispettare la propria privacy attirando però, solo più attenzioni. A quanto pare la Duchessa non avrebbe proprio accettato lo scherzo e infatti, stando a quanto detto dagli informatori, Meghan avrebbe guardato solo alcuni spezzoni dell'episodio.

Le dichiarazioni degli esperti

Stando a quanto dichiara l'osservatore reale Neil Sean Harry e Meghan starebbero consultando i loro avvocati: «Il loro team legale sta esaminando l'episodio per vedere cosa c'è che non va e cosa potrebbe essere trasformato in un caso. Questo sembra essere il loro modo di agire piuttosto che ridere, godersi il momento e mostrare al mondo che capiscono lo scherzo».

