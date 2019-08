di Michela Poi

Lunedì 19 Agosto 2019, 19:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le polemiche, a chiarire la situazione ci ha pensato Elthon John . Sulla chiacchierata vicenda del viaggio (l'ennesimo) in jet privato del principe Harry e di sua moglie, è intervenuto il cantante, stizzito, con un post su Instagram «Ho pagato io il loro viaggio nella nostra villa», ha dichiarato il cantante, spiegando anche perchè. «La madre del principe Harry, Diana, era una delle mie più care amiche. E io sento un profondo senso dell'obbligo di protezione per Harry dall'intrusione della stampa che ha contribuito alla morte prematura di Diana. Dopo un anno frenetico che continua il loro duro lavoro e la loro dedizione in beneficenza, David e io volevamo che la giovane famiglia trascorresse una vacanza privata nella sicurezza e nella tranquillità della nostra villa. E per mantenere un livello elevato di protezione, abbiamo fornito loro un volo jet privato».Riguardo alle polemiche sulle pretese ecologiste della coppia in contrasto con i 4 jet privati utilizzati in soli 11 giorni, Elthon Jhon ha assicurato che «per sostenere l'impegno del principe Harry per l'ambiente ha scelto un volo a emissioni zero, fornendo il contributo appropriato a Carbon Footprint».