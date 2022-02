Meghan Markle e Harry avvistati a cena con i membri della royal family

A due anni dalla Megxit, la moglie del principe Harry si mostra per la prima volta a cena in pubblico in compagnia di un altro membro della royal family. L'incontro è stato subito immortalato dai paparazzi che hanno sorpreso accanto a loro niente di meno che la principessa Eugenia e il marito Jack Brooksbank in un ristorante a Santa Barbara.

Leggi anche > La principessa Eugenia e il tenero post per il principe Filippo: «Ci prenderemo cura della regina Elisabetta»

La coppia royal è volata direttamente da Londra negli States per andare a trovare il duca di Sussex, sua moglie Meghan Markle e i loro due figli Archie e Lilibet. Dopo aver preso assistito al Super Bowl insieme al cugino Harry dagli spalti del SoFi Stadium a Inglewood, California, lo scorso 13 febbraio, la principessa Eugenia è stata immortalata al tavolo con la coppia.

A differenza degli altri membri della Corona, Eugenia ha sempre sostenuto la coppia anche dopo la loro partenza per gli Stati Uniti attraverso i social media. Non a caso il messaggio più tenero per la nascita della piccola Lilibet è stato proprio il suo: «Congratulazioni cari cugini... non potremmo essere più felici per voi». La principessa ha anche preso parte a un programma di mentoring legato alla fondazione Archewell lanciato il giorno del 40esimo compleanno di Meghan per sostenere il ritorno delle donne al lavoro dopo la pandemia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Febbraio 2022, 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA