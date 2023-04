«Harry e Meghan chiedono 11milioni di euro per partecipare all'incoronazione di Carlo III». La risposta di Buckingham Palace

di Redazione Web

Il principe Harry e Meghan Markle per partecipare all'incoronazione di Carlo III avrebbero chiesto alla Corte britannica una cifra enorme: 11milioni di euro. L'idea sarebbe stata della Markle mentre il principe Harry all'inizio avrebbe sollevato qualche perplessità e ha cercato di far capire alla moglie che non è quello il modo per ricucire i rapporti con la famiglia d'origine. A rivelare questo dettaglio è il giornale "In Touch", che scrive di aver avuto l'informazione da una fonte vicina alla coppia.

La partecipazione di Harry e Meghan

Sembrerebbe che la risposta della Monarchia sia stata una fragorosa risata. Al netto quindi, della presunta pretesa rigettata da Palazzo, la presenza di Harry e Meghan alla cerimonia del 6 maggio resta in dubbio. E quindi, che ne sarà della loro partecipazione al grande evento?

Secondo Richard Fitzwilliams, esperto di Buckingham Palace, i due non oseranno snobbare la cerimonia. Una cosa però è certa: presenza o assenza che sarà, Harry e Meghan riusciranno comunque a oscurare l'incoronazione di Re Carlo.

Nel frattempo, non ci resta che aspettare...

