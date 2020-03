Harry e Meghan incontrano Will e Kate durante la cerimonia ufficiale, gelo tra i quattro componenti della famiglia reale

Harry, Meghan, William e Kate tutti insieme dopo la megxit, ma il clima non sembra essere dei più distesi. I duchi di Sussex e i duchi di Cambridge si sarebbero salutati in maniera molto fredda durante la cerimonia per il Commonwealth Day nella Westminster Abbey a Londra.

William e Kate, seduti in prima fila, si sono girati per salutare in modo cordiale, ma moltro freddo Harry e Meghan nel loro ultimo evento ufficiale reale. Per decisione della regina Elisabetta, nessuno dei quattro ha potuto partecipare al corteo per l'ingresso della Sovrana nell'abbazia. Non ha voluto includere Harry e Meghan ma per non agitare le acque ha escluso anche l'altra coppia.

I due fratelli si sarebbero salutati in modo freddo, Meghan ha dispensato sorrisi a tutti, tranne ai suoi cognati. Kate ha parlato amorevolmente con tutti, facendo solo un cenno di saluto alla Markle. Insomma, tutto sembra tranne che tra i 4 i rapporti siano rimasti distesi. Prima del trasferimento in Canada e della rottura con la casa reale si è parlato più volte di rottura tra fratelli e di antipatia tra le due cognate. Che non si sia trattato solo di rumors? A giudicare dai fatti sembra di sì.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 13:18

