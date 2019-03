Harry e Meghan, il figlio potrebbe avere la cittadinanza statunitense: ecco perché

Harry e Meghan “fuggono” dal Palazzo reale: c'entra Kate? Ecco cosa li ha spinti ad andare via​

Ultimo aggiornamento: 13:55

Il figlio dele didovrebbe nascere entro la prima settimana di maggio, ma intanto sorge un rebus: quello legato alladel nascituro. Il '', infatti, potrebbe acquisire la(britannica per parte di padre, statunitense per parte di madre) anche se si tratterebbe di un caso assolutamente inedito nella storia della famiglia reale britannica., una volta divenuta duchessa di Sussex dopo aver sposato, non è diventata automaticamente. Per farlo, come spiega la BBC , Meghan doveva attendere di risiedere nel Regno Unito per almeno un anno, al termine del quale scatta automaticamente un processo, tutt'altro che breve e lineare, per l'acquisizione della. Una cosa è certa: quando nascerà il 'Royal Baby', Meghan Markle sarà ancora unae, per la legge del suo paese , potrà fare richiesta di ottenere la cittadinanza per il nascituro, anche se il parto avviene all'estero, contattando il consolato americano a Londra.Ovviamente, alla nascita ildiacquisirà labritannica, ma tecnicamente è possibile che il 'Royal Baby' abbia anche quella statunitense. Non è escluso, però, che i duchi di Sussex decidano di rinunciare alla comunicazione al consolato per richiedere la cittadinanza degli Stati Uniti. Kelly Lynch, esperta della famiglia reale, ha spiegato al Time : «Sarà interessante vedere cosa succederà, nessuno nella storia della monarchia britannica ha mai avuto una madre americana».