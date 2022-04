Harry e Meghan fanno visita alla regina Elisabetta, la sorpresa dopo oltre due anni di assenza

Alla fine Harry e Meghan non si sono sottratti e hanno fatto visita alla regina Elisabetta. Nonostante il silenzio degli ultimi mesi e la mancata partecipazione alla cerimonia in memoria di Filippo, lo scorso 29 aprile, i duchi di Sussex hanno approfittato del loro viaggio in Europa per fare un salto al Castello di Windsor.

Leggi anche > Harry e Meghan Markle tornano in Europa, ma non dalla regina: la sorpresa della duchessa dopo oltre due anni di assenza

Attesi domani a L'Aia, in Olanda, per la quinta edizione degli Invictus Games, l'evento sportivo dedicato ai veterani di guerra che hanno riportato disabilità permanenti, Harry e Meghan hanno pensato bene di fare una deviazione a Londra per rendere omaggio alla regina.

Fra pochi giorni la sovrana festeggerà 96 anni e l'occasione è sembrata propizia per porgere i loro auguri di persona. All'incontro, svoltosi a porte chiuse, erano presenti anche Carlo e Camilla. Assenti invece i duchi di Cambridge che, secondo il Daily Mail, hanno scelto di non partecipare.

Per il momento non sono state diffuse foto dell'incontro, ma come riportano i tabloid britannici Harry e Meghan non hanno portato con loro i figli Archie e Lilibet. La regina non ha potuto dunque abbracciare i due bambini di tre anni e 10 mesi, che invece sono rimasti nella loro casa di Montecito in California. Ha potuto invece salutare la moglie di quello che un tempo era il nuo nipote preferito, dopo oltre due anni di assenza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Aprile 2022, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA