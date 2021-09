Harry e Meghan, i duchi di Sussex tra le 100 persone più influenti al mondo nel 2021. IL POST

I duchi di Sussex, Meghan e Harry, sono fra le 100 persone più influenti al mondo. A comunicarlo è il Time che ha postato sul suo profilo Instagram la copertina con la loro foto per lanciare il numero di settembre.

Come riporta The Telegraph, ci sono proprio loro in cima alla lista del 2021: il principe Harry e la duchessa Meghan Markle, dopo l'addio alla famiglia reale inglese, confermano una popolarità smisurata ai minimi storici nel Regno Unito.

Secondo Time, le motivazioni della scelta sono queste: «Passare all'azione non è stata una scelta facile per i giovani duchi, benedetti per nascita e talento e bruciati dalla fama. Sarebbe stato molto più semplice per loro godersi la propria fortuna e rimanere in silenzio. Ma non è quello che fanno Harry e Meghan, non è quello che sono. Trasformano la compassione in azione attraverso la loro Fondazione Archewell. Danno voce a chi non la ha. Assieme ad associazioni senza scopo di lucro si assumono rischi per aiutare le comunità bisognose, offrendo supporto per la salute mentale a donne e ragazze della comunità afroamericana negli Stati Uniti e fornendo cibo alle persone colpite da disastri naturali in India e nei Caraibi. In un mondo in cui tutti hanno un'opinione su persone che non conoscono, il duca e la duchessa nutrono compassione per le persone che non conoscono. Non si limitano a parlare. Si lanciano in battaglia».

Il riconoscimento da parte del Time arriva nel 37° compleanno del principe Harry, cosa molto dibattuta dal popolo dei social. A suscitare perplessità e commenti negativi è soprattutto l'immagine sul profilo Instagram del magazine che ritrae la coppia in copertina. Scattata da @paridukovic, la foto appare ritoccata: i malpensanti hanno creduto che non fosse l'immagine finale per il Time. In passato, un intervento troppo evidente su una fotografia di Meghan in fase di post produzione da parte di un giornale aveva irritato la duchessa, tanto da portarla a chiedere al fotografo Peter Lindbergh, in un'altra occasione, di non nascondere le sue lentiggini nella foto destinata alla copertina di un numero da collezione di British Vogue del 2019.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 16:46

