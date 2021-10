Harry e Meghan bersagliati dalle critiche: «Volevano avere una vita privata ma invadono continuamente la loro privacy»

Continuano ad essere al centro di critiche e rumors il Duca e la Duchessa del Sussex, attacati duramente per aver trattato il loro recente viaggio a New York come se fosse una visita di Stato, incontrando politici di alto livello e tenendo importanti discorsi sui vaccini e sul Covid-19.

Dopo essersi scontrati con la famiglia reale all'inizio dell'anno scorso, dimettendosi pubblicamente per il bene della loro "privacy" e rinunciando a tutti i doveri reali, sembra che la coppia non voglia sparire dalla scena pubblica. Attraverso podcast di Spotify, documentari di Netflix, interviste importanti e ora anche i viaggi, Harry e Meghan non si sono mai allontanati dal ruolo di "reali". Per questo, vengono accusati di aver costituito una famiglia reale "alternativa", alimentando la loro fama per sembrare più importanti.

«Non sono più membri attivi della famiglia reale - ha ricordato il reporter reale Charles Rae, ai lettori di Entertainment Daily - e non rappresentano la famiglia reale su nulla. Hanno dichiarato che volevano avere una vita privata ma invadono continuamente la loro privacy». Sulla stessa lunghezza d'onda è il conduttore di Sky News, Alan Jones, che ha sostenuto l'incoerenza di Harry e Meghan, perchè avendo scelto di dimettersi da reali senior e non avrebbero dovuto organizzare incontri con persone al potere. «Questi due sono davvero insopportabili» ha detto furioso. «L'ultima, un viaggio a New York per un sacco di attività benefiche. Uno era quello di visitare le Nazioni Unite per avere un incontro con il vicesegretario generale delle Nazioni Unite. Onestamente, su quali basi questi due membri non lavoratori della famiglia reale incontrano un politico o un leader mondiale?».

Ha continuato: «Il mondo intero è stufo di questi due e della loro predicazione. Pensavo volessero vivere una vita tranquilla fuori dai riflettori. Vorremmo che lo facessero».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 13:22

