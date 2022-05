Harry e Meghan, è crisi? Il Principe sta pensando di tornare in UK: l'indizio

LOLNEWS.IT - Il Principe Harry e Meghan Markle hanno scelto di vivere in California e fare del bene con la loro associazione, seguendo progetti caritatevoli e impegnandosi nell’empowerment dei più deboli eppure il duca di Sussex starebbe soffrendo per la lontananza dalla famiglia. La visita a sorpresa alla Regina Elisabetta potrebbe aver scatenato in lui un senso di nostalgia che alcuni esperti reali vedono come il primo passo verso un ritorno a casa nel Regno Unito. L'indizio giunge dall'astrologa delle celebrità, ecco cos'ha rivelato (Foto: Kikapress - Music: "Once Again" from Bensound.com)

Leggi anche: >> HARRY STA MALE, PAROLA DI CHIRURGO: COS’HA DICHIARATO SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE (PEGGIORATE DALLA NASCITA DI ARCHIE)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA