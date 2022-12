Harry e Meghan in crisi? I duchi allontanano le voci: «Vogliono avere un altro figlio»

di Redazione web

Nell'ultimo periodo il principe Harry e Meghan si sono spesso ritrovati al centro del gossip. Prima per la tanto discussa serie tv lanciata da Netflix, poi per le accuse di razzismo a Buckingham Palace e ora per una presunta volontà di allargare la famiglia.

Il matrimonio di Harry e Meghan

In barba alle voci che avrebbero voluto che tra Harry e Meghan ci fosse aria di crisi, dall'Inghilterra il tabloid Closer lancia invece una grossa indiscrezione: i Duchi di Sussex vorrebbero regalare un fratellino o una sorellina ad Archie e Lilibet.

Diverso tempo fa il principe Harry aveva dichiarato di volere al massimo due figli, ma ora il suo pensiero potrebbe essere cambiato.

Le dichiarazioni della fonte

L'insider del tabloid Closer avrebbe dichiarato: «Harry e Meghan sono entrambi molto aperti ad espandere la loro famiglia e vorrebbero che accadesse. È un sogno che si avvera essere una famiglia di quattro persone, ma aggiungerne un altro al mix sarebbe ancora più meraviglioso.

Meghan è sana, Harry è un papà brillante, il loro matrimonio continua a diventare più forte e si sono appassionati alla genitorialità».

