Harry e Meghan, la principessina Lilibet compie 3 anni. Ma la famiglia reale la snobba

di Cristina Siciliano

Lilibet, la secondogenita del principe Harry e Meghan Markle ha spento 3 candeline con un party privato nella casa di famiglia a Montecito. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, domenica 2 giugno ha festeggiato il suo birthday party, due giorni prima della data esatta. Purtroppo però non c'è stato nessun riconoscimento pubblico da parte della royal family. Secondo People, durante la festa privata erano presenti solo alcuni amici intimi di Meghan Markle e Harry e alcuni amici di Lilibet. Ma c'è di più: i royal osservatori britannici non hanno potuto fare a meno di notare il silenzio della Casa reale britannica: nessun messaggio di auguri neanche sui profili social. Vero o no, la principessina anglo-americana ha festeggiato il suo compleanno senza gli auguri della Corona.

Il compleanno di Lilibet

La secondogenita dei Duchi di Sussex ha festeggiato il suo terzo compleanno con una "pre festa" con amici intimi.

Nessun rapporto tra la famiglia reale e Lilibet

Sono anni che Lilibet non torna nel Regno Unito. L'ultima volta è stata nel giugno del 2022 quando ha compiuto un anno. Solo in quell'occasione Lilibet è riuscita ad incontrare re Carlo, la regina Camilla e altri membri della royal family. Da quel momento in poi nessun contatto, nessuna visita e nessun incontro face to face. Una distanza fisica che diventa giorno dopo giorno sempre più grande.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 12:46

