Harry e Meghan preoccupati per Archie e Lillibet: «Come sarà il rapporto con i cugini e il nonno?». Nostalgia dell'Inghilterra

C'è un pesante fardello sulle spalle di Meghan e Harry: la coppia che ha deciso di non fare più farte della famiglia reale nel 2020 ora è preoccupata del rapporto che avranno con i cuginetti George, Charlotte e Louis, di come ricorderanno il nonno Carlo e tutti gli altri componenti.

La distanza di Harry e Meghan

Il distacco e le tensioni tra il principe William e il fratello Harry e la loro lontananza (uno vive in Inghilterra e l'altro in California da ormai un anno) rischia di segnare profondamente anche il tipo di rapporto fra i rispettivi figli, Archie e Lilibet da una parte, Louis, Charlotte e George dall'altra. Raramente i due bambini di Meghan Markle hanno fatto visita ai cuginetti nel Regno Unito e questo preoccupa un esperto reale, il quale avverte che la situazione potrebbe rivelarsi molto triste e cupa in futuro.

Secondo una persona molto vicina alla coppia, è soprattutto Meghan a temere che «i suoi figli la incolpino se non riusciranno mai a vedere i loro cugini e a sentire da adulti di essere stati privati ​​di quella che avrebbe potuto essere un'esistenza divertente e significativa nel Regno Unito». Inoltre, gli esperti hanno dichiarato che «Meghan sente la mancanza di alcuni aspetti della vita a Londra». Sarà davvero così?

"Mio nonno è il Re". Ma quale nonno?

Anche l'ex corrispondente reale della BBC Jennie Bond concorda con le preoccupazioni riguardo al rapporto tra i cuginetti e il resto della famiglia: «I bambini crescono e sono innatamente curiosi riguardo alla loro eredità e al loro background - spiega - e quando la tua storia è costituita da una delle famiglie più famose al mondo, sembrerà senza dubbio piuttosto strano e forse triste che tu la conosca o la ricordi a malapena. Immaginate Archie a 15 anni che dice ai suoi amici: "Mio nonno è/era Re! E anche mio zio è/sarà Re", ma difficilmente li ha incontrati. Che tristezza... e Meghan potrebbe dover sopportare il peso della responsabilità per questo». Prendiamo, poi, l'esempio di Lilibet: ha compiuto 3 anni pochi giorni fa, è settima in linea di successione al trono, porta i titoli reali (perché i genitori non hanno voluto privarla delle sue origini), ma ha trascorso pochissimo tempo nel Regno Unito. E' anche stata la prima dei pronipoti della defunta Regina Elisabetta a nascere all'estero.

