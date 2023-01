Harry, rivelazione choc sul matrimonio di William e Kate: «Io testimone? Tutta una bugia»

di Redazione web

Il principe Harry continua a dare scandalo con le sue scottanti rivelazioni contenute nella sua autobiografia intitolata "Spare - Il minore" che sarà disponibile in tutte le librerie dal prossimo 10 gennaio. Al suo interno ci sono le verità di Harry, il secondogenito della famiglia reale, verità scottanti che riguardano quasi interamente i membri della sua famiglia tra cui anche il principe William del quale Harry racconta più episodi.

Uno in particolare del matrimonio con Kate Middleton e pare che Harry sia stato un testimone "truffa" al matrimonio del fratello.

Cosa ha detto

Nel 2011 Harry, il fratello minore, fu scelto da William per essere il suo testimone al matrimonio con Kate Middleton, ma secono quanto riporta il libro autobiografico: «Willy non voleva che facessi un discorso da testimone».

Harry afferma di essere stato costretto a recitare il ruolo di testimone per evitare l'imbarazzo a corte. A fare il tradizionale discorso alle nozze del principe del Galles furono in realtà due amici, James Meade e Thomas Van Straubenzee: il rapporto conflittuale tra fratelli risale, infatti, a tempo prima del matrimonio, per questo motivo William non voleva il fratello come testimone del suo matrimonio, ma i protocolli troppi rigidi non glielo hanno permesso.

Harry ha poi racontato di come William era «brillo per il rum» poche ore prima del suo matrimonio con Kate. Il duca ricorda di avergli detto: «Puzzi di alcol», poco prima di recarsi alla cerimonia.

