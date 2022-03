Harry e Maghan, il padre della duchessa aprirà un nuovo canale Youtube: «Dirò la mia verità»

Ancora polemiche per Meghan Markle e il Principe Harry. La coppia reale non trova pace: il padre di Meghan, Thomas Markle, è pronto a debuttare con uno show su YouTube, mirato ad attaccare la figlia minore, e proteggere la maggiore, Samantha. Thomas Markle torna nuovamente sull'argomento per raccontare la sua verità: ha annunciato il lancio del suo canale, una notizia che sta facendo preoccupare i Duchi di Sussex, secondoquanto riporta il Sun.

Harry e Meghan temono ulteriori calunnie e attacchi da parte del papà, che ormai da anni non ha rapporti con sua figlia, ma che continua ad accanirsi attraverso ogni mezzo di comunicazione. Soprattutto dopo l'intervista che Meghan ha rilasciato a Oprah , dicendo di essere cresciuta in una «povertà virtuale» quando in realtà suo padre le ha sborsato migliaia di soldi per mandarla a lezioni di danza e recitazione.

Secondo le indiscrezioni riportate dal Mirror, Thomas Markle parlerà, in un appuntamento settimanale, solo ed esclusivamente del suo rapporto con sua figlia, e commenterà le notizie che la riguardano con i suoi followers. Il papà di Meghan Markle insomma non si arrende, da quando la figlia è entrata nella Royal Family insegue la fama e i riflettori, a suo dire per avvicinarsi alla figlia, ma con il risultato solo di allontanarla ancora di più. Thomas Markle non sarà da solo: ad affiancarlo due esperti di reali, Lady Colin Campbell e Joe Rogan.

«Tom vuole che sentiate la verità direttamente dalla sua bocca» ha dichiarato l'amico e fotografo di Thomas, Karl Larson. «Lui ritiene che Harry e Meghan abbiano causato danni alla sua famiglia. Non ci saranno limiti alle sue dichiarazioni».

Intanto l’avvocato della Duchessa, Michael Kump, ha definito la causa «assurda e senza alcuna base concreta», etichettandolo come l’ennesimo gesto di fastidio intentato dalla famiglia Markle. «Daremo a questa causa il minimo dell’attenzione richiesta, ciò che merita». Samatha Markle però, come suo padre, non molla la causa contro la sorellastra, accusandola di averla dipinta in modo falso e malevolo durante l’intervista tv con Oprah Winfrey. Al fianco di Meghan resta però mamma Doria, l’unico membro della sua famiglia che non l’ha mai venduta ai giornali.

