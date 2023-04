Harry, dopo l'incoronazione di Re Carlo (che ha invitato anche Winnie The Pooh) volerà da Archie per il compleanno

di Redazione web

L'incoronazione di Re Carlo III è sempre più vicina: l'evento, infatti, è fissato per il 6 maggio prossimo e a Buckingham Palace fervono i preparativi. Il principe Harry sarà presente per supportare e stare vicino al padre in un giorno così importante per lui, subito dopo la cerimonia, però, si dirigerà di nuovo in aeroporto. Il Duca di Sussex, infatti, non vuole perdersi un altro evento importante: il compleanno del suo bambino Archie.

Il compleanno di Archie

Il figlio del principe Harry, Archie, compirà quattro anni proprio il sei maggio, quindi, stando a quanto dichiarato dalla stampa britannica, il secondo genito di Re Carlo, rimarrà a Londra solo per 24 ore. Poi, Harry prenderà un volo tra le 14.00 e le 15.00 per volare in California dove dovrebbe arrivare in serata e fare in tempo, quindi, a festeggiare il suo bambino.



Dopo avere letto la lista degli invitati celebri all'incoronazione di Re Carlo III, in molti si sono chiesti cosa c'entrasse Winnie The Pooh. Ebbene, la risposta è presto è data: la Regina Elisabetta II era una grande fan dello scrittore Alan Alexander Milne, creatore dell'orsetto con la maglietta rossa. Proprio per omaggiare l'amata sovrana, Carlo ha deciso di avere con sé, nel suo giorno più importante, anche "l'amico" della madre.

