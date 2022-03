Harry e Meghan torneranno a Londra solo una volta morta la Regina: il macabro rumor

LOLNEWS.IT - Harry e Meghan hanno avuto indubbiamente successo come coppia e come filantropi in America, tuttavia starebbero pensando ad un piano per tornare in UK come membri della Famiglia Reale. Il Presidente dell’Associazione Nazionale per il Progresso delle Persone di Colore li ha di recente premiati per il loro supporto alla black community e la battaglia per i diritti umani portate avanti con la fondazione Archewell. L’impegno per un mondo più equo li sta facendo emergere anche se Harry vorrebbe rimettere piede a Londra e ristabilire un rapporto con la propria famiglia. Ciò potrebbe accadere quando la Regina Elisabetta non ci sarà più, secondo alcuni rumors riportati da Tom Quinn nel podcast To Di for Daily. Il motivo dietro al macabro gossip (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

