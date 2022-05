Harry e Meghan, nuovi guai in vista con la Regina: veto sui figli Archie e Lilibet per il Giubileo

LOLNEWS.IT - Occhi puntati sulla Regina e la Royal Family per i grandi festeggiamenti del Giubileo di Platino a cui parteciperanno anche Harry e Meghan. I duchi di Sussex dovranno mettercela tutta per farsi di nuovo ben volere da tutti: la Regina, però, sembra averli perdonati definitivamente: il fatto che abbiano accettato l’invito per il Giubileo – una preziosa seconda chance per la coppia dopo la Megxit – fa ben sperare. Harry e Meghan saranno presenti alla cerimonia di ringraziamento presso la Cattedrale di St Paul: l’evento sancirà l’apertura ufficiale del Giubileo. Nonostante il ramoscello d’ulivo di Elisabetta, Harry e Meghan avrebbero deciso di non portare i figli a Londra: la Sovrana sperava tanto di conoscere la piccola Lili (1 anno il 4 giugno) e il fratellino Archie, nuovo sgarbo in vista? Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 14:50

