Haaland, follie in vacanza: cena da 500mila euro al ristorante e la mancia lascia senza parole

Una cena da 500 mila euro, con mancia da 30 mila in vacanza in Grecia. Incredibile. Impossibile. Non per Erling Haaland, il calciatore che continua ad infrangere record, anche fuori dal campo. L'attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund sta scrivendo una carriera incredibile in campo macinando primati su primati, ma l'oggetto dei desideri di mercato del Real Madrid ha deciso di dare spettacolo anche fuori.

Haaland, cena con champagne

Erling Haaland sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Grecia, dopo la lunga stagione in Bundesliga e la mancata qualificazione agli Europei con la sua Norvegia. A far parlare di sé, oggi, non sono però i suoi gol, ma le sue spese pazze durante l'estate. A Mykonos avrebbe sborsato mezzo milione di euro in 5 ore al ristorante per sé e per gli amici, lasciando poi una mancia da 30.000 euro. Increduli, a quanto pare, perfino dipendenti e camerieri del locale in cui ha trascorso la serata l'asso del calcio europeo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Giugno 2021, 15:49

