Lei si chiamaed è la figlia di due superstar mondiali. Ma a chi somiglia più, alla mamma o al papà? Bionda, occhi azzurri, già bellissima,ma, come è normale che sia dato lo spessore dei genitori, il suo viso è già famoso e il suo futuro, nel campo di uno dei due genitori, è assicurato.Apple Martin, la figlia di(frontman dei Coldplay) e dell'attrice, condivide infatti con il papà la passione per la musica: se non riesce a sfondare, dato il viso angelico, potrebbe tentare come attrice, se ha ereditato il talento della mamma. La Paltrow, per il suo 14esimo compleanno, le ha dedicato un post di auguri davvero dolcissimo e speciale.«Mi fai sentire ogni giorno come la mattina di Natale - la dedica di- Sei la giovane donna più bella (dentro e fuori) ed esilarante che c’è, un’incredibile scrittrice di canzoni e una fantastica pensatrice. Grazie per essere qua con me, anche se hai solo 14 anni».