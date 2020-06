Gwyneth Paltrow, dopo la candela alla vagina arriva quella al profumo di orgasmo

.@GwynethPaltrow reveals the newest Goop candle scent is called “This Smells Like My Orgasm” #FallonAtHome pic.twitter.com/pbohlTXh8O — The Tonight Show (@FallonTonight) June 17, 2020

inarrestabile: dopo aver presentato, all'inizio dell'anno, lacon un aroma ispirato a quello della sua, ora l'attrice lancia un nuovo prodotto, molto simile. Si tratta infatti di un'altra candela, con un profumo ancora più ricercato: quello difemminile.Dopo la candela "This smells like my vagina",ha deciso di produrre e promuovere anche "". L'occasione per farlo è stata una diretta, in collegamento da casa, con il conduttore televisivo. Per Goop, il marchio ideato dall'attrice statunitense, si tratta dell'ennesimo prodotto provocatorio, dopo la precedente candela e la promozione della sauna vaginale, un trattamento di vapori ed erbe, legato al ciclo mestruale, molto in voga in Corea.La candela all'aroma di orgasmo è composta da ingredienti ancora top secret. La candela al profumo di vagina, invece, era composta anche da una miscela di geranio, bergamotto, oli essenziali di rosa di Damasco e semi di ambretta.