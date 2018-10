Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Vorrei tanto lavorare nel mondo della recitazione, però con un personaggio stimolante”,, ex gieffina ed isolana vorrebbe diventare attrice, ma in passato le è stato offerto un solo tipo di ruolo: “In passato, qualche volta, mi è stato proposto di interpretare solamente il ruolo della. Ma spero di poter vestire i panni, sul set, di altri tipi di donne”.Finora è stata in tv come opinionista: “Finora - ha spiegato a "Vero" - ho spesso avuto l’opportunità di fare l’opinionista all’interno delle più importanti trasmissioni televisive e mi sono sentita a mio agio in questo ruolo, visto la necessità di dire la mia e non ho mai voluto espormi”.Ora è in tv con “Tale e quale show”: “All’inizio – ha spiegato a “vero” - mi sentivo quasi come un pesce fuor d’acqua perché gli altri concorrenti c’era chi in passato ha fatto musical e persino chi aveva già fatto delle imitazioni. Ma questo non mi ha mai spaventato perché, sin dall’inizio, ho puntato – e spero di continuare a farlo – sull’effetto sorpresa”.