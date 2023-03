Guendalina Tavassi cacciata dall'hotel per famiglie: «Sono sconvolta. C'è ancora gente di m***a»

di Redazione Web

Guendalina Tavassi, ex concorrente del GfVip, è infuriata sui social. L'ex gieffina ha scelto di raccontare il reale motivo nelle sue Instagram stories. Guendalina doveva partire per una vacanza sulla neve con i figli, ma qualcosa è andato storto. Tutta colpa dell'intervista rilasciata a Le Iene.

Nella puntata a Le Iene, la 37enne ha rivelato di avere una vita sessuale molto attiva con il fidanzato Federico Perna: farebbero sesso quattro volte al giorno. Ed è proprio questa la dichiarazione che ha scaturito una conseguenza negativa.



A spiegarlo è la stessa Guendalina su Instagram:

ovete sapere che c'è ancora gente di m***a dietro tante strutture familiari

L'email ricevuta

Guendalina Tavassi ha condiviso sulle sue Instagram stories anche la risposta ricevuta dalla struttura. Una risposta che ha suscitato in lei tanta rabbia e delusione. «Gentile Guendalina, in seguito alle sue ultime uscite e confidenze alle Iene, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio», questo è quanto scritto nell'email.

