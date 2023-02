Guendalina Tavassi, la verità sulla rissa al saggio di danza: «Mi sono messa in mezzo per dividere due mamme»

di Redazione web

Una rissa furiosa fra mamme al saggio di danza. Alla quale però Guendalina Tavassi non avrebbe partecipato. Dopo le accuse mosse contro di lei nei giorni scorsi, l'ex gieffina ha raccontato la sua versione a Pomeriggio 5: «Hanno scritto cose allucinanti e false su di me. Mi hanno accusato di una cosa in cui non c'entravo nulla. Io ho cercato di mettere pace, mi sono messa in mezzo per cercare di dividere due mamme che si stavano picchiando. Hanno tirato in ballo il mio nome per fare notizia».

Rissa al saggio di danza, la versione di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi ha raccontato la dinamica della zuffa: «Aspettavo di vedere il saggio di mia figlia. L'evento era organizzato malissimo, nonostante avessimo pagato il biglietto in tante siamo rimaste in piedi. Poi ho visto una scena atroce: una signora con una bambina in braccio prendeva a pugni una ragazza. E nessuno si metteva in mezzo. Io avevo i punti perché mi sono appena operata, ma mi sono fatta coraggio perché ho visto un'ingiustizia. Io mi sono messa in mezzo per la paura che ha avuto quella ragazza. Tutto questo per un posto a sedere. Quando si sono calmate le acque mi sono seduta a terra».

«Uno cerca di fare del bene, ma finisci in mezzo le botte e vieni accusata di essere colpevole», ha aggiunto amaramente l'ex gieffina. Guendalina Tavassi ha concluso: «La colpa è dei genitori, perché se questo è l'insegnamento che danno ai bambini siamo messi male».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Febbraio 2023, 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA